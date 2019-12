Miljardiprojekte ei saa täielikult ette planeerida, aga Nigeeria võltskirjade tüüpi pettuste õnge ka ei maksa langeda. Paldiski miljarditehas näitab ka ebameeldiva praktika tekkimist, kus ettevõtjatelt oodatakse kohalike omavalitsuste moosimist enne projektidele rohelise tule saamist, arvasid Kuku Raadio saates «Keskpäevatund» Heldur Meerits, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi.

Järjekordne miljarditehas on läinud allavett. Kaks meest, soomlasest Juha Mikkonen ja eestlasest Toivo Asmer planeerisid Paldiskisse miljard eurot maksvat metanoolitehast. Selgus, et Mikkonen ei ole jõudnud midagi ära teha ja asi seisab. Eesti Ekspress uuris välja, et tegu on ühemehefirmaga, kus raha pole näha. Nüüd on ka Asmer on oma partneriga tülli läinud, nii et paistab, et jälle jääme ühest suurprojektist ilma, ütles saatejuht Priit Hõbemägi.

«Selliseid suurprojekte ei saagi sajaprotsendiliselt ette planeerida, et nad kohe ja kindlasti õnnestuksid,» ütles Ainar Ruussaar, viidates Tartus ära jäänud tselluloohitehase ehitamisele ja Tallinn-Helsingi tunneli võimalikele ohukohtadele seoses Hiina rahaga. «Kui Euroopa Liidu toetusrahad välja arvata,» jätkas Ruussaar, sest nende kulutamisel on eestlased esirinnas.

«Paldiski miljarditehase puhul suurt kaotust ei ole. On üsna küsitav, kas ikka algusest peale oli selline tehas mõttes. Mulle endale hakkab paistma, et tegemist on Nigeeria kirja tüüpi ettevõttega, kus teatatakse, et kohe on miljard tulemas, ainult natukene oleks vaja raha enne,» kirjeldas olukorda ettevõtja Heldur Meerits.

«Teine asi, mis siin silma paistis, oli see, et need ettevõtjad olid omavalitsusele lubanud seitsemiljonilist koolimaja. Meil on natuke veider olukord tekkimas, kus iga ettevõtja peaks kui omavalitsusele midagi altkäemaksu sarnast maksma. See on halb ja ebameeldiv praktika,» mõistis Meerits olukorra hukka.

Ruussaar täpsustas, et seitsme miljoni euro eest ei ole võimalik tänapäevast ja modernset koolimaja ehitadagi.

«See soomlane ise, kelle nimi on Juha Mikkonen – soomlased ütlevad selliste kohta huijarid. Soome meedia kirjutas möödunud nädalal, et Mikkonen sai mullu karistada finantspettuse eest. Jaanuaris ütles ta politseile, et ta on sootuks töötu,» lausus Hõbemägi.

«Kaks asja, mis mind selle juures kummastavad. Mis mõte on tal siis siin Eestis praalima tulla, kui tal raha ei ole, kui ta on suli? Ma saan aru, et tema eesmärk võiks selline olla, kui ta oleks pettuse peal väljas. Aga ma ei saa ju sellele alla kirjutada, kuna ma ei tea, et kellegi teise raha oleks taskusse pandud,» mõtiskles Hõbemägi.