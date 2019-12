Avalikkuse reaktsioonidest apteegireformi muudatusettepaneku eelnõule ja selle läbikukkumisele jääb mulje, nagu oleks Margus Linnamäe Keskerakonna saadikuid valikuliselt ära ostnud. Tegelikult peaks tähelepanu pöörama ka teistele ketiapteekidele, ütles Kalle Muuli Kuku raadio saates «Muuli ja Riikoja».

«Kui ma mõtlen seda juttu, et Margus Linnamäe on kõik ära ostnud, siis tekib pentsik küsimus, kas Keskerakond jagas raha kuidagi ebaõiglaselt. Seitsmele ei antud ja ülejäänud said või?» küsis Kalle Muuli retooriliselt, viidates apteegireformi muutva eelnõu läbikukkumisele seitsme Keskerakonna saadiku toel.

«Et kas Keskerakond peaks raha tagasi maksma,» muigas olukorra üle Hindrek Riikojagi.

«Ma arvan, et on arusaadav, et erakondadele annetuste tegemine päris niimoodi ei käi, et ettevõtja tuleb, ühes käes tšekk ja teises eelnõu,» lausus Muuli.

Riikoja sõnul ei ole ta selle väitega nõus, sest tihtipeale kipub see nii olema, et annetuse tegemisega saab asjad endale sobivas suunas liikuma panna. «Sellel kursil ju ilmselgelt oldi. Küll teadmata autorlusega, aga eelnõu sai kokku kirjutatud. See eelnõu ju väga selgelt esindas ketiapteekide jutupunkte.»

Riikoja ütles, et see on hea märk, et see teadmata kust tekkinud eelnõu riigikogust läbi ei läinud, sest selline asjade käik kummutab jutte, et riigikogu näol on tegemist vaid kummitempliga. «Eks see koalitsioonis paksu verd põhjustas. Nii mõnigi koalitsioonipartner oli Keskerakonna peale pahane, et see just Keskerakonnast tulnud seitsme hääle tõttu läbi kukkus.»

«Järelkajast jääb mulje, et ükskõik mis apteegireformiga teha – kas lasta läbida nii, nagu ta praegu on ehk 1. aprillil läheksid kõik mitteproviisoriapteegid kinni või tühistada või isegi kui vastu võtta sotsiaalminister Tanel Kiige välja pakutud etapiviisiline üleminekukava –, kõikidel juhtudel on võitjaks Margus Linnamäe,» naeris Muuli. «Minu meelest on Linnamäe kogu loos natuke ülemüstifitseeritud. Meil on siiski neli ketiapteeki, mis peaksid hakkama oma apteeke sulgema. Neist Linnamäe on ainus eestlasest omanik, ülejäänud kolm on välismaalased.»

Riikoja vaidles vastu, et pikka aega on spekuleeritud, et lisaks avalikult Linnamäe omandis olevale Apotheka ketile kuuluvad tema omandusse ka Südameapteegid. Linnamäe ise on seda eitanud.