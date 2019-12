Hiina kõrval on Venemaa hakanud kindlustama oma positsioone Aafrikas, rääkis Kuku Raadio saates «Neeme Raud. Siin» Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet, kes käis äsja Mosambiigis presidendivalimisi jälgimas.

«Nüüd, kui hakatakse aru saama, et Hiina on igal pool, ja ka Aafrikas on kümnetes riikides Hiina tugevasti sees oma investeeringute ja ka muude huvidega ning osa riike on Hiinast suisa sõltuvuses, on Aafrikas üha rohkemates riikides Hiina kõrvale kiiresti kerkimas ka Venemaa,» kõneles Paet.

Vestluse ajendiks oli rida artikleid maailma suurlehtedes sellest, kuidas Venemaa saatis enne Mosambiigi valimisi sinna oma emissarid, et tekitada kampaaniakaost. Vene agendid saabusid sõna otseses mõttes dollareid täis kohvritega. Nad hakkasid kahe käega toetusi jagama kandidaatidele, kel ei olnud küll otseseid võidušansse, kuid kes said olukorda segasemaks ajada. Seda lootuses, et tagasivalimist taotlenud president Filipe Nyusi, kes oli ka Venemaa favoriit, valimised võidaks. Nii ka läks.

Lisaks poliitilistele emissaridele on Venemaa saatnud Mosambiiki Wagner Grupi palgasõdureid, kelle ülesanne on väljaõpe ja julgeoleku tagamine koostöös riigivägedega.

Paeti sõnul on pragmaatilises plaanis Venemaa kohalolu nähtav suurenemine Aafrikas seotud sealsete ressurssidega. «Seesama Mosambiik on väga gaasirikas ja Venemaa RosNeft on seal saanud lepinguid. Teine (Venemaa huvi) on muidugi geopoliitiline – Venemaa näeb, et tal on võimalik laiemat geograafilist ala mõjutada ka julgeoleku- ja sõjalises mõttes.»