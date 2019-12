Karin Kaup-Lapõnin. FOTO: Erakogu

Siseminister Mart Helme halvustab Eesti ausat tööinimest, kes – olgem ausad – ongi just EKRE valija, kirjutab Eesti 200 tegevjuht, endine diplomaat Karin Kaup Lapõnin.

Mul on ükskõik, mis ajendas Eesti mehest siseministrit mõnitama Soome noort naispeaministrit – kas see oli šovinistlik kasvatus või hale kadakasakslus –, aga ma olen tüdinud 50-60aastaste nõukaaegsete silmaklappidega meeste maneerist minu riiki valitseda.

Mõnitus Soome uue peaministri suunas tema kunagise müüjaameti tõttu on järjekordne katse alavääristada noori naispoliitikuid, mis teeb kahju üksnes Eestile endale.

Elanud üle kuue aasta USAs meeldib mulle väga ameeriklaste siiras usk, et ajalehepoisist võib saada miljonär ja ettekandjast president. Igaühel on võrdne võimalus, kui sa ise oled piisavalt tark ja õpihimuline. Seda süstitakse USA koolis igasse väikesesse poissi ja tüdrukusse, et nad usuksid enda võimetesse. Et raske töö ja haridusega võib saavutada mida iganes.

Eesti egalitaarses ühiskonnas ei peaks olema vaja võrdseid võimalusi isegi rõhutada – see võiks olla iseenesestmõistetav, sest meie riigis ei ole klassiühiskonda, oleme kõik ühtviisi vaesed. Sa võid olla pärit Kohtla-Nõmmelt või Vändrast ning saada kodu lähedal maailma tasemel matemaatika-füüsika hariduse, mis võimaldab arendada tarkvaratooteid tervele maailmale.

Meil ei ole aristokraatiat, meil ei ole oligarhe. See on Eesti tegelik eelis, mis on meist teinud riigi, kust on viimase 20 aasta jooksul välja kasvanud neli ükssarvikut – ehk üle miljardidollarilise väärtusega ettevõtet –, mis on elaniku kohta vast parim näitaja maailmas.

Aga saavutatut on lihtne lõhkuda ja paraku on ekreiitide oht selles, et nad lõhuvad kõike seda, mis eristab Eestit teistest oligarhide võimu all ägisevatest endistest Nõukogude Liidu territooriumi riikidest. Siseminister ei piirdu üksnes riigisiseste suhete lõhkumisega: endine diplomaat Mart Helme on asunud mõnitama ka meie lähimaid liitlasi ja naabreid selle eest, nagu oleks Soome veelgi egalitaarsemas ühiskonnas tõusnud peaministriks müüjatüdruk.

Kui mina Sanna Marini määramist nägin, rõõmustasin siiralt naiste edu üle Soomes ja lootsin, et see innustab ka Eesti noori naisi aktiivsemalt poliitikas osalema. Aga ei, Eesti siseminister näeb Soome noores naispoliitikus hoopis Rosa Luxemburgi.

Kui EKRE-l ei ole positiivset tegevuskava, tuleb teemasid ammutada minevikust. Nii lihtne on sotsiaaldemokraate sildistada punasteks, et oma valijad saaksid kätte ühemõttelise suunise. Nii lihtne on aktiveerida kalevipoegi: kui Soome peaminister ütleb «seltsimehed», tähendab see järjekordset soometumise näidet.

Sõna «kamraad» kasutamine on ka mulle vastumeelne, kui nii paljud on kannatanud kommunistide terrori all, aga see ei anna õigustust töörahvast mõnitada. Siseminister halvustab Eesti ausat tööinimest, kes – olgem ausad – ongi just EKRE valija.