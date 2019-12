Kui ajakirjandus jookseb tõsimeeli iga EKRE poliitiku räuskamise järel, siis on see vaid vesi nende veskile. Selle asemel peaks Mart ja Martin Helme avaldustele huumoriga vastama, sest väljanaermist kardab nende erakond kõige rohkem, hindas Rein Lang Kuku Raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses».

«Mis mind häirib kogu selle asja juures, et iga jumala pühapäev, kui on lõppenud Tre Raadio saade, kus täiesti teadlikult üks Helmetest viskab välja järjekordse kondi, siis kogu Eesti ühiskond kukub seda konti järama raevukuses ja tõsimeelselt. Algab avalduste laviin. Mõned avaldajad avaldavad sellepärast, et ise meediasse pääseda avaldamise taustal. Mõnel on pilt eest läinud ja tahavad ilmtingimata väljendada oma erakordset nördimust ja viha ja kõike muud,» oli Rein Lang kriitiline, kuidas avalikkus reageerib Mart või Martin Helme sõnavõttudele.

«Osa näevad suurepärast poliitilist võimalust. Tänagi on mitu korda räägitud umbusaldamisest ja millest kõigest veel,» lisas Väino Koorberg. «Aga kuidas peaks siis sellisel juhul käituma? Me oleme mitu korda öelnud meediale, et unustage ära, ärge haarake sellest kondist hammastega kinni. Aga kuidas sa jätad haaramata, kui see kont on seal olemas ja võib-olla on kondi küljes palju olulist liha ka?»

«Aga kuhu jääb huumor ja satiir? Isegi Ukrainas, kus on riigi poliitiline situatsioon olnud aastaid selline, nagu ta on ja korruptandid on valitsenud, on eluterve huumor päästnud ühiskonna. Lõpuks nad valisid humoristi endale presidendiks, kes tänase päevani on selle ametiga suurepäraselt hakkama saanud. Kus on Eesti nali?» küsis Lang. «Lõpuks ka meie siin ei suuda selle üle nalja visata. Kõik räägivad surmtõsise näoga mingisugusest jamast. Tuleb üks hull, kes räägib, et Soomes on võimul punased, kes tahavad moodustada punakaarti, Otto-Wille Kuusist ametisse panna. Nüüd hakkavad kõik tõsimeeli seda lahkama, selle asemel et see kõik välja naerda.»

Koorberg ütles vastu, et kui ajakirjanikud hakkavad nalja tegema, siis lähevad asjad käest ära, sest siis ei saa auditoorium üldse aru, mis on tõsiselt, mis nalja poolest öeldud. «Segadust on niigi palju. Tõsised ajakirjanikud peaksid ikka tõsiselt asjadele otsa vaatama.»

Ei saa iga pühapäeva ja esmaspäeva kulutada räuskamiste suure kella külge panemisele, seisis Lang oma seisukoha eest. «See on täiesti taotluslik käik [EKRE juhtidelt].»

«Eesti meedia, nii kurb kui see ka pole, on täna sisuliselt EKRE avalike suhete osakond. Nad käituvad täpselt nii, nagu EKRE tahab ja on abiks EKRE-le igal sammul,» hindas Lang. Koorberg lisas juurde, et sama saab laiendada kogu Eesti poliitilisele debatile, mis EKRE pilli järgi tantsib.

«Kuidas peaks ajakirjandus käituma, kui peaminister esineb avaldusega, president on vabandanud, kui opositsioonierakonnad pommitavad sotsiaalmeedia kaudu laias meedias avaldusetega. Kuidas peaks ajakirjandus ütlema, et meie jaoks seda asja ei ole? Kas see ongi nüüd enesetsensuur?» vaidles Koorberg meedia kaitseks vastu.