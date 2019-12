Põllumeestel oli õigustatud ootus, et valitsus aitab neid üleminekutoetustega, ütles uus maaeluminister Arvo Aller Kuku Raadio saates «Nädala tegija».

Saatejuht Meelis Atonen tõdes, et uus maaeluminister astus ametisse valdkonna jaoks keerulistel aegadel, kui sellel nädalal korraldasid põllumehed Toompeal protestiaktsiooni.

Aller ütles, et talle oli sümpaatne põllumeeste meeleavalduse hästi läbi mõeldud korraldus. Lisapinget tekistas asjaolu, et ta ei olnud saanud ise varasema protsessi juures olla ja nii ei olnud tal kaasarääkimise võimalust. Selle sündmuse ja ametisse määramise aja kokkulangemist peab ta heaks juhuseks.

Atonen küsis, et kuna vastne minister oli aktsiooni organiseerimise ajal ise põllumeeste ridades, siis kas ta südames saab aru, et põllumeestel on põhjust valitsuse peale pahane olla.

Põllumeestel oli õigustatud ootus, ütles Aller. «Valimiste ajal andsid kõik mõista, et nad toetavad põllumehi ja maksimummääras. Koalitsiooni kokkupanekul ja allkirjastamisel – ma ei usu, et nad ära unustati, aga nad jäid joone alla ootama, et kui võimalus tekib, siis riigieelarvest paigutatakse maksimumvahendid põllumeeste üleminekutoetustesse.»

Aller nimetas, et tema jaoks olulised teemad on noored maale programm, regionaalpoliitika ja maaelu üldine säilimine, sealhulgas ka maastiku ja keskkonna mõttes.

Kas Aller kavatseb jätkata eelmise maaeluministri Mart Järviku ametiajal töösse läinud maale elama programmi, küsis Atonen.

Aller kinnitas, et kuigi ta kavatseb plaani üle vaadata, sest on ilmnenud mõned kitsaskohad, on nad valmis programmiga jätkama. Sealhulgas teevad nad koostööd maaelu edendamise sihtasutusega. Ta isiklikult peab seda heaks algatuseks ning avaldas lootust, et kavale tagatakse ka rahastuskindlus.

Üle ega ümber ei saadud Järviku juba pärast ametist lahkumist välja hõigatud teadaanne, et ta leidis oma kabineti laest pealtkuulamisseadme ehk lutika.