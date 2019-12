Täna toimub Tallinnas laulu- ja tantsupeoliikumise foorum, kus kirjeldatakse liikumise laiemat kandepinda ja mõju ühiskonnas, hetkeolukorda ning võimalikke tulevikustsenaariume. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta ühe olulise sündmusena loob foorum raami laiemale edasisele koostööle ning paneb aluse juubeliaastal alustatud töö jätkamiseks.

Otseülekanne ürituselt algab Postimehe veebis kell 9.30.

Päeva jooksul avatakse foorumil mitmete ekspertide abiga liikumise mõju kodanikuühiskonna arengutele, hariduselule ja ka mõju Eesti kaitsetahtele. Paneelides mõtestatakse samuti liikumise sotsiaalset rolli ning positiivset mõju inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele.

„Iga laulu- ja tantsupidu on eraldiseisev lugu, mis kirjutatakse kokku kolme aastaga. See partituur koosneb paljude erinevate pillirühmade koosmängust, konkreetse ajahetke ühiskondlikest mõjudest ja ootustest, aga ka inimesi ühendavatest väärtussõnumitest. Kui reeglina kiputakse vaatama, mida laulu- ja tantsupidu kui ühiskonda liimiv imerohi inimestele annab, siis praegu on oluline küsida, mida saab igaüks laulu- ja tantsupeo püsimisele omalt poolt anda,“ ütles Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Aet Maatee.

Nii juubeliaasta foorum kui ka sellele järgnev töö tuginevad muuhulgas järeldustel, mis saadi mõttekoja Praxis poolt läbi viidud laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate juhendajate töötingimusi ja sotsiaalset kaitstust käsitlenud uuringust.

Laulu- ja tantsupeoliikumise kestmise pant on ka elujõuline kollektiiv ja motiveeritud haritud juhendaja. Kuna noori paraku koorijuhi elukutse ei motiveeri ja suur hulk juhendajaid läheneb pensionieale, on taolise traditsiooni elujõulisus ebakindel. Eesti Koorijuhtide Liidu juhatuse liikme Heli Jürgensoni sõnul teeb rõõmu asjaolu, et kahe aasta eest toimunud noortepeoga peale kasvanud uus põlvkond tugeva erialase haridusega dirigente on jätkuvalt väga tegusad ning kogukonda omaks võetud. „Suures plaanis dirigentide arv paraku siiski väheneb ning need noored ei kata ära lähema 10-20 aasta jooksul tekkivat tühimikku,“ ütles Jürgenson.

Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta lõpul on olukorra parandamiseks riigi tasandil koostöös kultuuriministeeriumiga ettevalmistamisel kollektiivijuhtide palgatoetusprogramm. Heli Jürgensoni sõnul tuleb lisaks sellelel saavutada kokkulepe ka omavalitsustega, et oma valla dirigendid võetaks palgale. „Koorijuhi tööd nimetatakse siiani hobiks ning seda ka valdkonna eest vastutava kohaliku võimu poolt. Kollektiivijuhi töö on oluline töö Eesti inimeste vaimse, emotsionaalse ja füüsilise tervisega, mis vajab väärilist tasu ja laiemat märkamist. Paraku tööturul teistega võrdne ametikoht siiani puudub,“ lisas Jürgenson.

Laulu- ja tantsupeoliikumine on maailmas unikaalse nähtusena kantud UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Peagi lõppeval Eesti laulu ja tantsu juubeliaastal oli fookuses selle unikaalse traditsiooni kestlikkus ja tähendus.

Foorumi ajakava

9.30 Sissejuhatus: Jorma Sarv, Toomas Roolaid

9.40 Avasõnad: kultuuriminister Tõnis Lukas

9.50 Laulu- ja tantsupeo partituur: Aet Maatee (ELTSA)

10.20 «Laulu- ja tantsupidu ning Eesti kaitsetahe»

Raul Rebane, strateegilise kommunikatsiooni ekspert

Jaanus Rohumaa, EV 100 korraldustoimkonna juht

Peeter Perens, koorijuht

Viola Murd, siseministeeriumi asekantsler

moderaator: Jorma Sarv

10.50 Tantsujuhi vaade: Helle-Mare Kõmmus

11.00 paus

11.30 «Laulu- ja tantsupidu ning Eesti kodanikuühiskond»

Rauno Zubko, tantsujuht

Anneli Kana, vabakonna eestvedaja

Raivo Küüt, siseministeeriumi asekantsler

moderaator: Toomas Roolaid

12.10 Perearsti vaade: Ülle Alanurm

12.20 «Laulu- ja tantsupidu ning sidus ja toetav ühiskond»

Urve Uusberg, koorijuht ja psühholoog

Indrek Vijard, Nõmme muusikakooli direktor, koorijuht

Sten Andreas Ehrlich, sotsiaalministeeriumi asekantsler

moderaator: Merilin Piipuu, kultuuriministeeriumi asekantsler

13.00 paus

13.30 «Laulu- ja tantsupidu ning Eesti hariduselu»

Hirvo Surva, Eesti Kooriühingu juhatuse esimees, koorijuht

Tonio Tamra, Viljandi muusikakooli direktor

Jaanus Kann, Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatuse esimees

Signe Granström, haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert

moderaator: Jorma Sarv

14.10 Koorijuhi vaade: Heli Jürgenson

14.20 «Laulu- ja tantsupidu ning kohaliku elu kujundamine»

Kalev Järvela, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi juhatuse esimees, tantsujuht

Marika Saar, Elva abilinnapea, SA ELTSA nõukogu liige

Kaija Velmet, Saue valla kultuuritööjuht

Sulev Valner, rahandusministeeriumi regionaalhalduse nõunik

moderaator: Toomas Roolaid

15.00 Ajakirjaniku vaade: Maris Johannes