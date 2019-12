Pole üleüldse vahet, missugusest konkreetsest riigist, erakonnast või ministrist me räägime. See pole lihtsalt aktsepteeritav, kirjutab kolumnist Karmo Tüür vastuseks siseminister Mart Helme esinemisele riigikogu infotunnis.

On olemas kümneid muid võimalusi ennast kehtestada, alates elementaarselt viisakatest väljenditest «palun lubage mu lõpetada» kuni lihtsalt tuima ülerääkimiseni/hääletõstmiseni. Aga käsklus «suu kinni» parlamendisaalis, saati veel täidesaatjalt seadusandjale – see on lihtsalt lubamatu!