Võib jääda mulje, et kõigest aastaga on seni pigem avalikkuse hambus olnud ametnikest saanud justkui eksimatud pühakud, kelle kritiseerimine on riigivastane tegevus. Sellist retoorikat kasutati viimati kolm aastat tagasi, kui puhkes president Toomas Hendrik Ilvese nn Ärma talu skandaal.

Viimane seisnes selles, et riigi ametnikud süsteemselt otsisid võimalusi teha lahkuvale presidendile erand, et ta ei peaks ise kinni maksma abikõlbatuks muutunud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt saadud toetust oma talule. Varjatult lepitigi korduvate kohtumiste käigus kokku, et abikõlbmatu on küll 171 000 eurot, kuid perekond Ilves pidi sellest maksma vaid 19 000 ning ülejäänud 152 000 jäi riigi kanda.

Kui inimlikult võis sammu mõista, siis sellega kaasnenud salatsemine, võimupositsiooni ärakasutamine ja vassimine ajas lihtsal inimesel kopsu üle maksa. Kogu protsess sai hiljem nimeks ärmatamine.

Selle kõrval oligi iseloomulik ja märgiline just tippametnike ning toona võimul olnud tipp-poliitikute ringkaitse, kus taolisi skeeme ja käitumist mõõdutundeta õigustati. Kirjutasin toona, et Eestis on tekkinud justkui isehakanud eliit ametnikest ja poliitikutest, kelle arvates vaid nemad teenivad ja esindavad väärikalt Eesti riiki. Kusjuures nende hulgas levib kahjurina iseenda eksimatuse ettekujutus. Nemad teavad, teevad ja ajavad Eesti asja. Teised kuulaku ja tulgu kaasa. Nimetasin seda suurusehullustuseks.

See libe tee viib ju sinna, kus igasugust kriitikat võetakse kui rünnakut isiklikult enda vastu, aga avalikus ruumis nimetatakse seda rünnakuks Eesti riigi vastu. Nii on raske ka võimalikke vigu tunnistada või üleüldse neid näha ja aduda.

Samal ajal on aga tuhandeid riigipalgalisi, olgu ministeeriumis, politseis, kaitseväes, koolis, mõnes raviasutuses või mujal, kes on aastakümneid teeninud Eesti rahvast ja riiki, kuid kes ei saa ega nõua erikohtlemist, kuid on ometi ameti, töö ja saavutuste üle uhked. Kes ei saa riiklikult planeeritud skeemide kaudu lisahüvesid, aga ometi häirivad neid kõrgete riigiametnike elitaarsed kokkulepped.

Veelgi rohkem on neid inimesi, kes küll pole riigi palgal, kuid teenivad riiki samamoodi. Neid, kellele Eesti riik üleüldse on loodud. Eesti elu ja selle eestvedajaid on vähemalt miljon ning nad elavad mööda Eestit laiali, muu hulgas kauges külas Lõuna-Eestis või Eesti suuruselt kolmandas linnas Venemaa piiril.

Ja kuigi EKRE populaarsusel ning võimule saamise lool on palju tahke, siis võis just ametnike ärmatamisest saada kaalukeel, miks tuhanded inimesed Pärnumaalt, Võrumaalt, Valgamaalt, Põlvamaalt ja mujalt andsid hääle perekond Helme juhitavale parteile. See polnud poolt-, vaid vastuhääl isehakanud eliidi suurusehullustusele. Pealinlaste võõrdumisele ja vähemalt näilisele ülbusele. Edu- ja IT-kultusele ning Tallinna enesekesksusele, mis jättis paljud inimesed lihtsalt maha, pakkudes neile vastutasuks piltlikult kaks võimalust – koli pealinna või pilve.

Muidugi, EKRE räige retoorika ja rohmakas tegevus pole ainult ebameeldivad, vaid kombivad nii eetilisi kui ka juriidilisi piire. Samas ei tähenda see, et neil pole kunagi õigus. Et nad alati eksivad. Küll aga muutub kõik, mida nad puudutavad, meedias mädaks.

Kirjutasin Elmar Vaheri kangutamise kommentaaris, et EKRE bravuur ja trollimine on loonud neile maine, kus isegi juhul, kui nad räägivad või teevad head ja õiget asja, siis keegi peale nende endi jüngrite isegi ei kuula sisuliselt, rääkimata sellest, et mõtleks kaasa või jääks uskuma. Selles mõttes ongi EKRE ebaõnnestunud ja saadud usaldust juba maha mängimas, mida näitavad ka viimased küsitlused, kus nende toetus langeb.