«Meie film on välisfilm. International Film on see kategooria sellest aastast,» selgitas Felt. «Sellel (kategoorial) on oma komitee. Neid inimesi minu teada on kokku umbes 200 ja nad peavad vaatama ära umbes 15 filmi 92st, siis nad saaksid hääletada.»

«Küll nad vaatavad,» on Felt aga kindel. «Inimesed, kes on lubanud, et vaatavad, kirjutavad alla, et nad vaatavad, ja vaatavad küll. See (põgus vaatamine) käib seal meie mõistes nendes viimastes etappides. Meie kategooria käib kolmes etapis. Kõigepealt on vaja pääseda 10 hulka, n-ö short list'i, mis on väga keeruline ülesanne ja ma arvan, et tõenäosused ei ole väga suured. Järgmine etapp on Oscari nominentide – viie filmi – väljaselgitamine ja seal on ka selline grupp seltsimehi, kes kindlasti peab vaatama. Ja kõige viimane (etapp) – ehk siis see, kes päriselt auhinna saab, seal on küll nii, et hääletavad kõik tuhanded akadeemia liikmed ja ma arvan, et seal on ka päris palju juba seda ka, et kas nüüd ikka tõesti vaatab või ei vaata.»