Kaja Kallase ähvardamisjuhtum on näide sellest, kuidas end aralt näilise anonüümsuse taha peitnu võtab voli kõnetada teist inimest kõige räigemate sõnadega, mida tavalises suhtlusolukorras ilmselt kunagi ei kasutataks. Kahjuks on selline käitumine levinud laiemalt kui igapäevane netikasutaja tunnetab.

Iga nädal võtab politsei ühendust kellegagi, kes on oma sõnadega teisele haiget teinud või külvanud hirmu. Enamasti ütlevad need inimesed, et tahtsid ennast välja elada ega saanud oma teo tagajärjest aru. Aga need tagajärjed on sellegipoolest olemas.