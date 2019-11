Reformimist ei vaja mitte ainult omavalitsuse süsteem, seda on vaja ka parteimaastiku korrastamisel. Peame ikkagi küsima (kas või rahvalt), kas me tahame jälle parteiriiki, kirjutab Tarmo Pikner.

Jaan Tootsi etteheide Tartu abilinnapeadele Monica Rannale ja Madis Lepajõele oli see, et nad ei panusta piisavalt partei piirkonna töösse. Tule, põrgu, appi! Kas Tartu volikogu palkas need isikud linnavalitsusse tööle või parteitööle?Kes ei teaks ja tunneks Tartu vaimu? Kui siiani oli vaim tuntud üliõpilastekli ja teaduskraadi järgi, siis nüüd on see tõmmanud selga poliitsõduri mundri, kabuur puusal. Riukaliku tegevusega on Tartu linnas hakkama saanud Tootsi-nimeline vaim (mitte Joosep, vaid Jaan).