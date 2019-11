«Usaldusväärne on selline meedia või meedium, mis edastab tarbija maailmavaatega haakuvat sisu. Autori professionaalne taust ei ole tarbija jaoks sealjuures enam prioriteet.»

Usaldusvääruse esimene – või seni kehtinud – definitsioon oli auditooriumi jaoks ühiselt mõistetav: usaldusväärne on selline meedium või meediaväljaanne, mille vahendusel pakutav sisu toetub allikatele, seda edastavad vastava hariduse omandanud ja end moraalselt pädevatena tõestanud ajakirjanikud, toimetajad või kommunikaatorid.

Uus arusaam usaldusväärsusest, mis kinnitab populismi leviku ja alternatiivse meedia üha kasvava osakaaluga kanda kogu Euroopas, on aga, et usaldusväärne on selline meedia või meedium, mis edastab tarbija maailmavaatega haakuvat sisu. Autori professionaalne taust ei ole tarbija jaoks sealjuures enam prioriteet.