FOTO: Aleksei Jašin

Kaitseväeteenistuses toimib lõimumine hästi ning ülemate suhtumine on mitmekultuurset ja -keelset keskkonda soosiv, kirjutab nooremallohvitseride kursusel osalev ajateenja Aleksei Jašin.

Eesti ühiskonna olemuslik mitmekesisus ning ajalooline kontekst tekitavad inimestes vähem või enam pingeid ja lahkarvamusi. Aegumatu arutelu meie kodumaa venekeelsest segmendist puudutab kõiki riigi osiseid ning paratamatult ka kaitseväge. Asusin ajateenistusse Viru jalaväepataljoni kolm kuud tagasi ning senise kogemuse põhjal otsustasin jagada oma hinnanguid. Lühidalt leian, et kaitsevägi tuleb suurepäraselt toime olukorraga, kus inimesed räägivad eri keelt ning nende taust on kultuuriliselt erinev. Edu võtmeks on minu hinnangul eelkõige kõrgemate ülemate professionaalsus selles küsimuses.

Eesti ühiskond on faktiliselt mitmekultuurne ja -keelne ning kirju rahva ühendamiseks on tarvis ehitada tugev ühisosa, mis suunaks tegema koostööd samade eesmärkide nimel. Samasugune olukord valitseb ka kaitseväes, mida nimetatakse ka Eesti ühiskonna läbilõikeks. Ühiseks osaks on ühe kodumaa diskursus, mille raames ülemad rõhutavad igal võimalikul hetkel, et elame naabritena samas kodus ja igaüks meist vastutab kodu heaolu eest võrdselt, vaatamata nahavärvile ja kodusele keelele. 1. jalaväebrigaadi ülema kolonel Vahur Karuse kõnest virulaste ees käis läbi kivikõva loogika, et kui väikeses Eestis olukord peaks hapuks minema, siis pole sisulist vahet kas elad Jõhvis, Saaremaal või Tartus - kõigi eestimaalaste nahk on koheselt turul ning igaüks on sündmuste keskmes.

Sõduri baaskursuse ajast jäi meelde esindusmeeste koosolek, kus teemaks tuli kohustustest kõrvale hiilivad venekeelsed rühma liikmed. Selle puhul pani pataljoni juhtkond koheselt raamid paika. Sõnumi sisuks oli soovitus vältida üldistamist ning käsitleda iga kaitseväelast individuaalselt. Kompaniiülema sõnadest tuli välja, et meil pole “neid venelasi”, vaid konkreetsed ajateenijad, kelle grupikuuluvus ei ole antud kontekstis oluline.

Edaspidised hoiakud ja sõnavõtud, mida jõudsin kogeda teenistuse jooksul, lähtusid sama loogikast. Läbivalt kõlasid rõhutatult “kogu Eesti rahvas”, “Kõik Eesti Vabariigi kodanikud” ning “igaüks on persoon, mitte venelane, eestlane või keegi muu”. Kui rohujuurte tasemel reameeste vahel tekivad probleemid või erimeelsused rahvusliku kuuluvuse pinnal, siis ülalt tuleb selge ja konkreetne sõnum - Eesti kaitseväes ei ole ruumi selliste asjade jaoks. Olen veetnud teenistuses vaid lühikest aega ning suuremad stressid ja väljakutsed on alles tulemas, kuid ma loodan, et õhkkond laiemalt jääb sarnaseks.

Nende ajateenijate jaoks, kes asusid teenistusse oskamata sõnagi eesti keelt, on olemas omaette motivatsioonipakett. Mõned tegevväelased kordavad pidevalt, et tulid omal ajal kaitseväkke täpselt samasuguselt ning oskasid öelda vaid “ema, isa, juust, vorst”. Kuid nüüdseks nad on teinud endale eduka karjääri ja on selle võimaluse eest tänulikud. Positiivne on see, et lisaks igapäevase praktika võimalusele on kaitseväes olemas ka eesti keele kursused. Vaid mõne kuu jooksul suutsin tuvastada progressi vähemalt poolte kaasajateenijate keeleoskuses. Jään uudishimuga ootama, kui kaugele nad jõuavad enne reservi siirdumist.

Muidugi esineb ka kitsaskohti ja raskusi, mida üritame üheskoos ületada. Peab tõdema, et esialgu esineb motivatsioonipuudus rohkem nende ajateenijate seas, kes ei valda eesti keelt. Sellest tulevad nii mõnedki probleemid kohustuste täitmisel või ülesannete sooritamisel. Samas on arusaadav, et ümberringi toimuvad protsessid muutuvad vähem atraktiivseks, kui sa ei mõista täielikult sisu ja konteksti. Selgelt paistab silma ka see, et ajateenija hoiak hakkab muutuma niipea kui keel on selgem või arusaamatu tekst on tõlgitud. Just viimase tõttu on kakskeelsete sõdurite roll Eesti kaitseväes eriti oluline ning teenistus muutub sedavõrd tähendusrikkamaks.

Kaitsevägi annab suurepärase võimaluse ka eestlastele, kes soovivad parandada vene keele oskust. See on koht, kus paljud kaugemast kandist tulnud eestlased saavad endale esimesi muu koduse keelega sõpru ning seeläbi avardavad oma silmaringi Eesti ühiskonnast. Juhtkond jälgib pingsalt, et ajateenijad ei vajuks mugavustsooni ning poleks liigset grupeerumist emakeele põhjal. Seeläbi saab igaüks pidevalt harjutada erineva keele kuulamist ja rääkimist. Sellisel põhimõttel komplekteeritakse rühmad, jaod ning ka magalad.

Tahan eraldi välja tuua, kui imeline ja ainulaadne on see, kuivõrd kiiresti suudavad lähedaseks saada erineva tausta ja koduse keelega inimesed. Seistes koos õlg õla kõrval samade väljakutsete ees, areneb empaatia teineteise suhtes meeletu kiirusega. Sellest kujunebki eluaegne sõprus ning just seetõttu suudavad ajateenijad mõista teistsuguse mõtlemisega teenistuskaaslasi. Tänu sellele suudab üks kirju rahvamass oma mitmekesiste huvidega tunda ühist eesmärki, hoida ühist kodumaad ning sõbruneda naabritest kaasmaalastega. Kaitseväe poolt valitud suund on minu hinnangul ainuõige ning antud põhimõtteid peaks kasutama iga valdkonnas, olgu selleks majandus, riigijuhtimine või kultuurilised sündmused.