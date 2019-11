Meie, sakslased, ei tähista seepärast 9. novembril ainult Berliini müüri langemist. Me tähistame julgust, millega kogu Kesk- ja Ida-Euroopa inimesed võitlesid välja vabaduse ja demokraatia. Tähistame Euroopat, mis on tänapäeval mõnedest eranditest hoolimata heas õnnes ühendatud.

Sakslastena teame, kellele me selle eest tänu võlgneme: sadadele tuhandetele idasakslastele, kes läksid vabaduse nimel tänavatele. Aga ka Gdanski tehasetöölistele, Balti riikide laulvatele revolutsionääridele, ungarlastele, kes esimestena raudse eesriide lahti rebisid, Harta 77 algatajatele Prahas, põhidemonstreerijatele Bratislavas, Timișoaras demonstreerijatele – kõikidele naistele ja meestele, kelle vabadusetahe pühkis minema müürid ja okastraadi. Ja me oleme tänulikud meie sõpradele ja liidupartneritele läänes, aga ka Gorbatšovi glasnosti ja perestroika poliitikale, mis sillutasid tee taasühinemiseks.

Euro päästmine, lõputud vaidlused pagulaste vastuvõtmise ja jaotamise üle on tekitanud Euroopasse uusi lõhesid. Brexiti näol kogeme esmakordselt, kuidas üks riik lahkub EList. Ja paljudes Euroopa riikides kogunetakse aina rohkem nende ümber, kes tahavad meile selgeks teha, et vähem Euroopat on meie jaoks parem.

Kuid selge on, et me saame siin maailmas püsida vaid siis, kui hoiame eurooplastena kokku. Eelkõige kuna nelja peamise globaalse väljakutsega – üleilmastumine, kliimamuutused, digitaliseerimine ja ränne – ei saa keegi meist üksinda hakkama. Üksikud üleskutsed Euroopa pealinnadest lähevad Moskvas, Pekingis ja kahjuks üha enam ka Washingtonis kaduma. Ainult Euroopa hääl on otsustava kaaluga. Seepärast peavad ühepoolsed rahvuslikud soolod muutuma Euroopas lõpuks tabuks.