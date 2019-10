Hiljutine Better Finance´i uuring näitas, et alates II samba loomisest on Eesti II samba fondide reaaltootlus olnud negatiivne. Uuringus tuuakse välja, et üheks suurimaks pensionifondide tootluse pärssijaks on fondide kõrged läbipaistmatud tasud [ibid, lk 22-23]. Eestis on näiteks LHV teatanud fonditasude langetamisest, kuigi tasud tegelikult tõusid. Mida rohkem maksab inimene ära tasudeks, seda vähem jääb talle alles raha investeerimiseks. Pensionireform avab pensionifondide turu senisest suuremale konkurentsile. See langetab fondide tasusid. Suureneb ka inimeste võimalus end pahatahtlikkuse ja varjatud tasude eest kaitsta. Pensionisüsteem ja fondid ei ole kõigi jaoks mõistetavad, kuid arusaadavad võivad olla kinnisvaratehingud, väärismetallid jms. Laiendades investeerimisvõimalusi saavad inimesed tehe enda jaoks kõige sobivama valiku.