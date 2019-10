Tellijale

«Anname sõduritele võimaluse otsustada, mis nad oma vaba ajaga peale hakkavad,» julgustas hiljuti 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus ajateenijate ülemaid oma sõdureid ka nädala sees territooriumilt välja lubama. Seda põhjusel, et vaimselt puhanud ning rahulolev riigikaitsja nii tahab kui kindlasti ka jõuab rohkem kui see, kellelt on otsustusõigus oma vaba aja üle juba eos ära võetud.