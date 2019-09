Pille Lehis FOTO: Erakogu

Inimene, kes kasutab iga päev digiseadmeid, hakkab üha enam mõistma, kuidas ta ei tea, mida keegi kuskil tema andmetega teeb, kirjutab andmekaitse inspektsiooni peadirektor Pille Lehis.

Pole olemas inimest, kes ei tea, mis on kuld ja keda tulevikus ei puudutaks andmeäri isiklikult. Kas andmeärist saab samasugune kuld, millele inimene on andnud kõrge väärtuse, me tegelikult ei tea. Küll võib aimata, et mida rohkem oskame andmeid väärtustada, seda suurema tuleviku saab luua.

Inimene, kes kasutab iga päev digiseadmeid, hakkab üha enam mõistma, kuidas ta ei tea, mida keegi kuskil tema andmetega teeb. Ükskõik kas teatada internetis elektrinäitu või käia arsti juures, kõik see vajutab kuskile pilve digijälje, mis on kellelegi nähtav. Aga kui palju keegi kuskil ja missuguseid andmeid näeb, seda on tavalisel inimesel keeruline teada saada. Nagu ka seda, mida tema andmetega peale hakatakse.

Kuna igasugune segane seis ergutab ohutunnet, võib tekkida tahtmine saada käeulatusse üks nupp, mis töötaks nagu rongivile. Veel parem, kui see nupp võimaldaks vajaduse korral ka blokeerida andmete kasutuse. Sellist soovi ei saa kuidagi ette heita. Kui loodusõpik annab täpse läbilõike, millistest kihtidest koosneb maakoor, siis läbilõiget digimaailma kihtidest pole ilmselt veel üheski entsüklopeedias ega isegi mitte Vikipeedias.

Seda enam teeb inimese ettevaatlikuks, kui ta kuuleb, kuidas andmed ladustatakse kuskile pilve. Seda, mis on pilve taga, kuidas pilv on ühenduses teiste pilvedega ja kuidas andmed pilve jõuavad, tavaliselt ju ei räägita.

Samal ajal kui inimene ihkab kiigata blokeerimise nupu poole, kõnelevad visionääridest ärimehed ja -naised üha enesekindlamalt, et andmeid on vaja palju. Mida rohkem on võimalik andmeid kätte saada või koguda, seda täpsemalt saab uurida inimeste mõtlemist ja käitumist ning see aitab teenustena pakkuda aina kiiremaid, lihtsamaid ja innovaatilisemaid lahendusi. Ikka inimese enda hüvanguks.

Kullakaevanduse kontekstis saavad visionääridest justkui kaevandamise loa taotlejad, kes tahaks juba hoogsalt tööle hakata, et hinnaline maak välja tuua. Kaevanduse omanik, kes võiks olla riik või ka riike koondav institutsioon, ei taha aga kiire asjaga tormata, kuigi välja antud luba kehtiks ka talle endale. Kiusatus maagi järele on, aga pigem jalutaks ta mõne korra veel ümber kaevanduse, et rahulikult analüüsida, milliseid tagajärgi hoogne töö endaga laiemas ja kaugemas plaanis kaasa toob. Kullasära võib küll pimestada, aga keegi ei tea siiski päris täpselt, milline hakkab olema tulevikus kulla hind.

Samal ajal kui loa andja jalutab mõtlikult ümber kaevanduse, keerleb paljudes peades üha enam küsimus, kelle vara üle loa andja üldse otsustab, kui kuld on maavara, mis kuulub riigile ehk rahvale. Teisisõnu: kellele kuuluvad isikuandmed, kas inimesele või abstraktsele inimeste kogule, mida käsitleme riigina?

Seaduse mõistes saab andmete töötlemisel inimesest andmetöötluses andmesubjekt. Kes või mis on andmesubjekt, seda ei ole seadusandja täpselt sõnastanud.

Õige tasakaalu leidmine kõigi huvide vahel ongi saanud küsimuste küsimuseks. Inimesed kui andmesubjektid vajavad privaatsust, visionäärid innovatsiooniks aga palju andmeid.

Õigusterminoloogias nimetatakse subjektiks õigussuhtes osalejat. Ta loovutab oma andmed, enamasti millegi eest või midagi saades. Kas ligilähedases mõistes võiks andmesubjekt olla nagu näiteks veredoonor, kellele antakse loovutatu eest mahla ja šokolaadi? Pigem mitte, sest doonor loovutab endast osakese jäädavalt, mida aga andmesubjekt ei tee.

Andmed kuuluvad alati inimesele nagu laenuhoovad pangale. Andmesubjekt saabki sarnaneda kõige enam pankuriga, kes toimetab reeglite järgi ja saab igas tehingus oma andmete pealt võimaluse teenida. Andmesubjekti tuluks võiks olla tema elu kvaliteeti tõstev teenus.

Järelikult tähendab suhe andmesubjektiga alati tingimusi ja kokkuleppeid. Kullakaevanduse mõistes tähendab see maagi kaevandamisel reegleid, mida kipub kaevandajale olema alati liiga palju.

Õige tasakaalu leidmine kõigi huvide vahel ongi saanud küsimuste küsimuseks. Inimesed kui andmesubjektid vajavad privaatsust, visionäärid innovatsiooniks aga palju andmeid. Riik kui üks visionääridest ja inimeste privaatsuse tagaja peab leidma kõigi osaliste tahtmiste vahel ühishuvi ja seisma selle eest, et andmeäri kui kullakaevandust ei hakkaks korraga vedama vähk, haug ja luik.