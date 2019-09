Samas tuleb rõhutada, et igasugune erakorraline tõus on eakatele oluline. Ka seitsmeeurone.

Iga-aastane pensionite indekseerimine on nagu aamen kirikus ja sellega ei tõsteta pensionärid mitte vaesuspiirist välja – just seda suure Jüri Ratase näoga valimisplakatil lubati –, vaid aidatakse neil üldise elukalliduse tõusuga toime tulla.

