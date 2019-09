Ma arvan tõepoolest, et Lasnamäe venelastel tasub Ukrainast saabunuid peljata. Küll mitte seepärast, et nad võtaksid neilt töökohad ära, vaid seepärast, et nad võtavad üle venelaste niši Eesti poliitilises elus, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin.