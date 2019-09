Otto Tiefi juhitud valitsust on saatnud nii ülistus kui kriitika. Tiefi biograaf Indrek Paavle on kirjutanud, et just oma moraalse tähendusega on see heroiline ettevõtmine väärt ajalooraamatutesse raiumist, isegi kui rahvusvahelise õiguse seisukohalt poleks selle valitsuse puudumine kuidagi kahandanud Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevust. Just eelkõige viimast aspekti on esile tõstnud need, kes on asjasse skeptilisemalt suhtunud.