Nagu ütles Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere eile kliimaneutraalsuse konverentsil, ei tasu kliimamuutuste üle enam ammu vaielda – need on olemas nagu tuul, päike või taevast sadav vihm.

Viimaste kuude arenguid vaadates näib, et nende inimeste kogus, kes saavad sellest aru, hakkab ületama mingit kriitilist piiri ning kliimateema on aina laiemalt prioriteediks tõusnud. Näiteks on kliima kesksel kohal Ursula von der Leyeni juhitavas Euroopa Komisjonis, Eestis arutatakse aina tõsisemalt, kuidas saavutada maagilisena kõlavat süsinikuneutraalsust ning eks ole omamoodi märk kliimateema tähtsuse tõusust ka tõsiasi, et seekordsel arvamusfestivalil räägiti kliimast rohkem kui millestki muust.

Kujundlikult rääkides võime tõdeda, et jää on vist õnneks lõpuks liikuma hakanud. Paraku liigub – olgu, sulab – liustikujää ka otseses mõttes ning valitsustevahelise kliimapaneeli poolt ohupiirina välja toodud 1,5 °C soojenemise piir nihkub meile aasta-aastalt järjest lähemale.

Üks probleem on, et nagu paljud keskkonnateemalised proovikivid, on ka kliima n-ö nurjatu probleem: see on tohutult mitmetahuline, hõlmates endas nii keskkonnateadust, inimeste käitumist, majandust, sotsioloogiat kui ka kõike muud. Kindlasti ei aita kaasa ka suurtööstuse aastatepikkune pilti hägustav lobitöö ja nii siin- kui ka sealpool lompi võimu juures olevate poliitikute rumalused.