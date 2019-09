Majandusteemadel annab ajada peaaegu igasugust juttu. Ka sellist, mis eirab täielikult gravitatsiooni olemasolu. Näiteid teab igaüks ise nimetada ja kuna need pärinevad eelkõige just sellest seltskonnast, mis antud nimetajale kõige vähem meeldib, on need sageli ka üpris erinevad. Pole mul mõtet siin oma eelistustega vehkida.