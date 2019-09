Evelyn Sepp. FOTO: ETV

Varastamine on kasulik, karistust selle eest sisuliselt ei mõisteta ja järelikult on see signaal ka kõigile teistele, et nii võib tulevikuski teha, kirjutab Teenusmajanduse Koja nõukogu liige ja Keskerakonna endine poliitik Evelyn Sepp.

Möödunud nädal tõi Eesti poliitkultuuri taas uue tähise: kõlab kehvalt ja on sisult veel närusem, aga Eesti Vabariigi valitsust juhib retsidiivne, juba kaks korda kriminaalkorras süüdi mõistetud erakond. Parteilastest korruptiivsete tegude eest karistust kandnuid ei hakka siinkohal isegi kokku lugema. Märgin vaid, et paljud neist on partei ridades ilusasti alles ja naudivad praeguse erakonna esimehe jätkuvat tänu ja toetust. Kriminaalne partei ise aga juhib pealinna edasi, juhib riiki edasi, süüd ega kahetsust pole ilmutanud, vastutust pole võtnud ja avalikud kommentaarid on piirdunud tõdemusega, et nii oli ratsionaalne.

Kindlasti tasuks pikemalt juurelda selle üle, kas kriminaalse teo toimepanemine ise oli ratsionaalne tegu, kui see tõi tasuks võimutäiuse pealinnas – korruptiivne raha aitas ju parteil kampaaniat teha, arveid maksta, enda tehtud ja tegemata tegusid üles kiita ja teiste omi pisendada, või siis oli enda süüdi tunnistamine kohtus ratsionaalne tegu.

Igatahes on kohus oma otsuse teinud. Kohtu kommentaarid ja selgitused pole seni veel avalikkuse ette jõudnud, ehkki see kaasus vajaks seda karjuvalt. Nii on ka loogiline, et paljudele inimestele tundub otsus ja asjade käik põhjendatult ebaõiglane.