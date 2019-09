Vene haritlaste ringkondades kasutatakse aegajalt tabavat väljendit «sanitaarne miinimum». Kui diskussiooni tase langeb madalale, kui inimene on halvasti kasvatatud, ebaaus või kasutab räpakaid võtteid, siis öeldaksegi omavahel, et siin ei peeta kinni sanitaarsest miinimumistki. Reaalses elus oli see kogum toitlustuse, meditsiini ja mõnede teiste alade töötajatele kohustuslikke hügieenilisi ja sanitaarseid nõudeid. Dekreet sanitaarsest miinimumist oli võetud vastu Vene SFNV Rahvakomissaaride Nõukogu poolt 20 mail 1930.