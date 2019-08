90ndate supermodell Stephanie Seymour (51) astus üle Versace etenduses Milano moenädalal. Täna võib ka 50+ naine välja näha super mis super. FOTO: Riccardo Giordano/Ipa

Stiilsete ja edukate maailmas on vaata et suurim surmapatt olla vana naine. Kogu moetööstuses hoiab rahasummad ringlemas naiste kustumatu iha paista noorem, peenem, rikkam ja ilusam. Ning kui keegi kujutab ette, et võimatute õhulosside jahtimine naisi õnnelikumaks teeb, siis nii see pole. Ühiskond elab seljas ja kisab kõrva, et sa pead. Aga enam mitte!



Seni tundus, et moelavadel toimuval on normaalse eluga sama vähe tegemist nagu klantsajakirjadel ja šampoonireklaamidel. Igal pool verinoored, imekaunid, ideaalselt siledad ja saledad tüübid. Aga meie, päris naised? Miks meid olemas ei ole?!

Huvitaval kombel kehtib nõue olla iginoor, peenike ja igal eluhetkel imekaunis ainult naistele. Mis parata – mehed lihtsalt ei vanane. Või siis teevad seda turuväärtust kaotamata. Mehed ei lähe paksuks, nemad võtavad vaid soliidse, imposantse, eduka isanda kuju, kes saab endale elus mõndagi lubada.

Ilu nimel ei pea nad samuti igal hommikul läbima pooletunnist seeriat tagurpidi saltosid peegli ees, et jume, näojooned, juuksed ja muu nõutavale baas-ilutasemele putitada. Aga naiste puhul loeti seda seni miskipärast normaalseks. Viimane aeg moele jalgu jäänud vaated maha matta!

Päris naised moelaval

Kutsuda moelavale isiksusi, küpseid ja erilisi karaktermodelle – see pole mingi uudiskünnist ületav enneolematu tegu. Liikumine sinnapoole, et normaalse kehakujuga ja tarbijatega sarnases eas naised moelavadel normaalseks tunnistataks, on kestnud juba pikka aega. Nüüd on saavutatud kriitiline mass, murdepunkt, et muutuksid üldised hoiakud.