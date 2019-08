Postimees teeb 30. augustil otseülekande Tartus toimuvalt Vaba Akadeemia loengult, kus Tõnu Viik räägib teemal «Kuidas me teame, millest tähed on tehtud».

Kunagi väga ammu pani Prantsuse akadeemia kirja probleemid, millele inimkond iialgi vastust ei leia. Üks neist probleemidest oli tähtede keemiline koosseis. Iroonilisel kombel ei läinud palju aega, kui avastati spektraalanalüüs ja tähtede koostis oligi teada. Aga seejuures ei saadud läbi teleskoopideta. Alates tänapäevaste teleskoopide avastamisest 1608. aaastal on need tundmatuseni muutunud ja nende tüüpe on väga palju. Millised on läätsteleskoobid, peegelteleskoobid, katadioptrilised teleskoobid, IP teleskoobid, UV teleskoobid, röntgenteleskoobid, gammateleskoobid, neutriinoteleskoobid, gravitatsioonilainete teleskoobid - sellest tuleb jutt.