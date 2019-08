Seni on igal aastal keskmiselt 350 riigi- ja omavalitsuse teenijat pensionile läinud. Tänavu aga on poole aasta kestel pensionileminejaid rohkem kui varem terve aasta jooksul.

Selle tõttu on karta, et riigi eelarves ettenähtud krediitidest pensionide väljamaksmiseks ei jätku. Pensionileminejate arvu on tunduvalt tõstnud asjaolu, et mitmel alal on ette võetud koondamisi.