New Yorgi börs kolmapäeval.

Nüüdisaegse keskpanganduse üks pioneere oli šotlane John Law. Tema 18. sajandil Pariisis loodud pank ostis paberraha eest kokku kulda ja hõbedat ning Prantsuse riigi võlakirju. Law’ panga paberraha oli seotud hõbedaga – iga rahatähe eest pidanuks soovi korral saama vastu teatud hulga hõbedat. Kuna lisaks väärismetallidele ostis Law pank ka võlakirju, siis on selge, et tegelikult sellel polnud nii palju hõbedat, et kõikide rahatähtede eest seda välja käia, kui vaja.