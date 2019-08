Aristotelism, uusplatonism, stoitsism ja kartesiaanlus pakkusid välja erinevaid seletusi, aga ülikoolides võeti harva üle puhtad teooriad ning enamasti esitati rohkemal või vähemal määral sünkretistlikku maailmavaadet - sageli tsiteeriti tuntud vanasõna: Platon on hea sõber, Sokrates on hea sõber, aga tõde on veel parem sõber. Küsimus hingest ja vaimust aga oli otsustava tähtsusega - tõe väljaselgitamisest sõltus elu ja hingeõndsus.