Lahja ja kange alkoholiaktsiis on alandatud, otsus on tehtud ja positiivsed mõjud on käes. Põhjapiir on uuesti elavnenud ja müügiarvud on kasvutrendis – sellega on positiivne tõuge majandusele antud. Hetkel tegeletakse väga aktiivselt riigireformi küsimusega. Lisaks on antud heakskiit kuue uue rongi ostmiseks ning märgiliseks sammuks võib pidada ka seda, et alates järgmisest aastast isapuhkuse aeg kolmekordistub ja hüvitise saamine lihtsustub.