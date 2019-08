See valitsus on liikuma saanud mitmed erinevad teemad, mis on juba aastaid lahendusi oodanud, mistõttu võime senise tööga rahul olla. Siinkohal võib esile tõsta poliitilise välireklaami keelu tühistamise algatamise ning alkoholiaktsiisi langetamise. Lisaks on alustatud mitme suure reformiga nagu pensionireform ja riigireform. Nende asjade elluviimine võtab aega, kuid esimesed õiged sammud on tehtud ning kurss on paigas.