«Naistejuttude» naiskond, kuhu kuuluvad Heidi Ruul, Dagmar Lamp ja Kristina Herodes, võtab ette emaduse teema. Kõigi kolme peretüübid on väga erinevad, esindatud on kärgpere ema, sarisünnitaja ja üksikema. Milline on ema positsioon praegu Eesti ühiskonnas? Kuidas emasid diskrimineeritakse? Kas ema õlul peaks olema kogu elu korraldamine ja kõige eest vastutamine? Ja mis on emade väikesed saladused?