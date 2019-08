On aeg, et peaminister lõpetaks oma groteskse eksperimendi, kirjutab kolumnist Ahto Lobjakas.

Kui suvi on asjade hapuksminemise aeg, siis ei pea see alati halba tähendama. Viimased uudised annavad lootust, et hapuksminevate asjade nimekirja on jõudmas valitsuskoalitsioon – või täpsemalt koalitsiooni imiteeriv kolmikliit, mis ei näi üheski põhimõttelises küsimuses suutvat enamat palli järjest pikema rohu sisse löömisest.