Autoritaarsetele poliitikutele ei meeldi sõnavabadus. Põhjust ei pea kaugelt otsima, seda teab iga laps, kes on kuulnud Anderseni muinaslugu «Kuninga uued rõivad». Lapse suust kõlanud lause, et kuningas on alasti, võttis kenasti kokku autoritarismi narrused: uhkustav kuningas, kes usub petist, ja pugejalik õukond, kes üritab alastuses näha kuninglikku uhket rüüd, kirjutab füüsik Andi Hektor.