Kanepi Gümnaasimi hoolekogu soovitab direktori töö peatamist seniks, kuni haridusministeeriumi menetlus on asjasse selguse toonud. FOTO: Erik Tikan

Jälgisin õpetajana suure imestusega Kanepi kooli juhtumit, kus õpetajad süüdistavad koolijuhti survestamises. Esiotsa tundus mulle, et tegemist on arusaamatusega: ei saa võimalik olla, et koolijuht laseb nii kergekäeliselt, isegi ajab oma õpetajad ise minema, kirjutab õpetaja Mari-Vivian Ellam.



On ju õpetajad koolijuhi peamine vara, kelleta kool ei toimi. Kui koolijuht ei näe kaadrivoolavuses probleemi, on see murekoht nii konkreetse kooli kui ka terve Eesti haridussüsteemi jaoks.