William Somerset Maugham oli üks 20. sajandi populaarsemaid briti kirjanikke. Ta kolm paksu jutukogu on olnud mu suvelugemine. Tegelaste galerii on tal rikkalikumast rikkalikum, ja sedakaudu hakkasin raamatus alla tõmbama tsiteerimist väärivaid sententse, mis tabasid täpselt kümnesse.

Korraga taipasin, et enamik väljavalitud fraasidest on seoses praeguse ajaga, ka sellega, mis toimub 21. sajandi Eestis. Klassiku fenomen! Mõned ta laused põimusid tänapäevaga eriti perfektselt, näiteks see, sajandivanuses kontekstis, kus Prantsuse vanglaasutuste ülem oli parajasti andnud St. Laurent de Maronis (Guajaanas) autori kasutada oma bangalo koos sealse vangist teenijaga.