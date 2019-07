Misasja need Tallinna linnaisad punnivad vastu, kui keegi Nolan tahab filmi vändata, teadmata, kes see sihuke üleüldse on. Ega siinkirjutajagi teadnud varem, et tegu pidi olema maailmakuulsa filmitegijaga ja nüüd on tuline kahju, et Nolanit ei saadetud Kuressaarde spioonifilmi tegema. Mõelda vaid – Kuressaares on peatänav (mitte mingi Laagna maantee) ja ajalooline keskväljak olnud suletud üle aasta ja lausa karjunud filmitegemise järele.