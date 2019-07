Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ei püüa olla viimseni moodne. Sest moodne inimene on praegu elektritõukerataste fänn, kes räägib jalakäijakesksest linnaruumist ja vaatab videoid Kopenhaageni jalgrattahullusest.

Aga moodsad autod näivad Kõlvartile meeldivat. Tema nimel on praegu Audi, mille liisingujääk üle 56 000 euro. Tal on kasutada ka linnapea ametiauto, uusim Volvo S90 mudel, letihinnaga enamasti üle 50 000 euro. Varem on Kõlvart silma paistnud temaga seotud ettevõtte nimel oleva Range Rover Sporti rooli taga.