USAs on jalgpallurid ja meesjalgpallurid. Esimesed tulid pühapäeval taas kord maailmameistriks, kuid sellega lugu ei piirdu. Nagu enamik ookeanitagusest elust, on sport erakordselt poliitiline.

Koondise kapten Megan Rapinoe oli selle võistluse staar ja naiskonna süda. Ta on ka nägu ühes oluliselt suuremas võitluses: saada naistele võrdne palk ja võrdsed tingimused. Meeste jalgpall on küll maailma suurim spordiala, kuid ameeriklaste koondis ei pääsenud viimaste tiitlivõistluste põhiturniirilegi. Naised on aga maailma vaieldamatud liidrid. Teenistuses see ei kajastu.