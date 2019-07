Ma usun, et lauluväljak kujutab endast õigupoolest tõelist lahinguvälja, kus põrkavad kokku kaks ideoloogiat, kaks maailmavaadet, kaks kultuuri. Seal käib võitlus liberalismi ja autoritarismi, individualismi ja kollektivismi, Euroopa ja Bütsantsi vahel, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin.

Mul on meeles, et tol päeval oli meeletult kuum. Seisime kogu Tomski delegatsiooniga Viru keskuse juures ja imetlesime rahvarõivais laulupeoliste rongkäiku. Mul oli siiralt kahju noortest naistest, kes pidid sammuma kõrvetava päikese all, seljas rahvuslikud villased kostüümid: nende põsed olid bordoopunased ja sätendasid higipärlitest. Kuid ma märkasin, kui eredalt särasid nende silmad, kuidas nende näol kumas helge naeratus ja kui uhkelt kandsid nad oma loomingulise kollektiivi lippe.