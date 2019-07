USA president Donald Trump. FOTO: Jim LoScalzo/RS/MPI/Capital Pictures

Iraan on andnud asjaosalistele septembrini aega, et hoida elus 2015. aastal sõlmitud tuumalepet. Kuna Donald Trump võttis endale eesmärgi Barack Obama pärandit muuta, tähendas see ka tuumaleppest väljaastumist möödunud aastal. Maailmale paremat lepet Iraaniga lubades oleme aga aasta hiljem olukorras, kus konflikt on lähemal kui kunagi varem.

Kuidas me siia jõudsime? Trump on korduvalt mõistnud hukka USA sõjalised sekkumised Lähis-Idas ning ta mainis uhkusega osalist vägede väljatoomist Süüriast ja hiljuti Afganistanist. Kuigi ka Obama soovis Lähis-Idast lahkuda, on Trumpi taktika radikaalsem. Ta eemaldub ka väärtustest, mida Ameerika välispoliitika kandnud on.

Kaubandustülid Euroopa ja Hiinaga, mis peaksid justkui parandama tavalise ameeriklase elujärge, on ka signaal ihast saavutada kontroll oma riigi üle ajal, mil selle mõjuvõim on globaalselt vähenemas. Sõnumilt ei eristu Trump oma oponendist Xi Jinpingist, kes soovib taastada Hiina positsiooni maailmas. Samasuguseid noote on kuulda ka Euroopa Liidust ning EKRE näitel Eestistki.

Liidri kaudu samastuvad inimesed oma riigiga. Trumpi bravuur ja ennastkehtestav lähenemine rahvusvahelisele poliitikale saab toetajate poolehoiu ka siis, kui selle tagajärjed neid negatiivselt mõjutavad. Oluline sümboolne samm on varasemate otsuste muutmine, mille tulemusel kontroll väheneb.

Usu kaotamine süsteemi toimub riigisiseselt, kuid laieneb edasi ka globaalsele tasandile. Hea vaenlane asub alati täpselt nii lähedal, et nähtav olla, ja nii kaugel, et mitte tegevusele sundida. Võitlus süsteemi vastu tähendab identiteedikriisi – katkestust seni kõnnitud teel ning uue otsimist.

Lähenedes konfliktile Iraaniga ei tasu aga unustada, et seni püsinud koostöömustritest loobumine oma käitumisvabaduse suurendamiseks ei tähenda alati paremaid tulemusi. Pigem on tegu identiteediotsinguga ajal, mil Ameerika ja maailm on muutumas kiiremas tempos kui ei eales varem.