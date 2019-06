Aeg-ajalt kuuldub väiteid, et üks või teine inimomadus (mehelikkus, naiselikkus, autism, seksuaalne orientatsioon, rahvus) või inimtüüp (mehed, naised, autistid, heteroseksuaalid, eestlased) on sotsiaalselt konstrueeritud. Sama palju kuuldub proteste selliste väidete vastu. Pole kaugeltki selge, mida üldse tähendab olla sotsiaalselt konstrueeritud ja kas see ka midagi sisukat tähendab ja nii pole kerge otsustada, kummal osapoolel on õigus.