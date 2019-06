Toomas Kruusimägi FOTO: Erakogu FOTO: Erakogu

Nüüd, kus valitsus on end läbi paljude hädade tööle rakendanud, on paslik vaadata ette ja natukenegi prognoosida, mida koalitsioon võiks päriselt ära teha. Mina kui koolijuht vaatan kitsalt oma valdkonda, milleks on haridus, sest ei taha hüpata üle oma varju. Kuigi, nagu nädalad on näidanud, annab jumal ministri ameti, annab ka ilmselt mõistuse, kirjutab Tallinna Inglise Kolledži direktor (Reformierakond) Toomas Kruusimägi.



tellijatele Artikkel kuulatav Minu Meedia tellijatele

Kirjutan valitsuse haridusplaanist, mis on kirjas koalitsioonileppes. Õigemini tuleks analüüsida neid asju, mida seal kirjas ei ole, ja neid on ju väga palju, kui arvestada, et see valitsus on deklareerinud oma soovi valitseda neli aastat.