Eilses Postimehes ilmus uudisnupp pealkirjaga «Põdra põhjustatud liiklusõnnetus nõudis inimelu». Rangelt võttes pole see vale, nii nagu näiteks noaga sooritatud mõrva korral pole vale öelda, et inimelu nõudis nuga.

Siiski ei ole see pealkiri päris õige. Eelkõige põhjustas surmaga lõppenud õnnetuse autojuht, kelle BMW põdraga kokku põrkas ja looma vastassuunast tulnud auto esiklaasi lennutas. Juba kokkupõrge loomaga ise viitab tõenäoliselt valele kiirusele: mida kiirem sõit, seda pikem peatumisteekond. Valides liiklusoludele mitte vastava ja tihti ka seadusega lubatust palju suurema kiiruse, valib juht ise suurema avariiohu, olgu tal kui tahes hea auto istumise all.

Veel enam viitab aga BMW ebanormaalsele kiirusele see, et põrke järel lendas põder nii kõrgele, et maandus vastutuleva sõiduauto esiklaasi ja seejärel lendas autost läbi, tappes nii kaasreisija. Siinkohal kaastunne hukkunu omastele.