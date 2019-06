Igas ühiskonnas, olgu tegemist internetiriigi või loodusrahva hõimuga, on olemas teatud ettekujutused sellest, mida ei tohiks mitte mingil juhul juhtuda. Kui näiteks polüneesia kultuuris oli tabuks pealike ja ülemuste puudutamine, siis Eestis on lubamatu tippjuhtide saamahimu: rahva rikkad ülalpeetavad peaksid olema aususe etalonid.

Vaevalt et ka vabameelsuse pealetung saab muuta ettekujutust, mille kohaselt ei tohiks riigijuhid varastada, petta ja valetada; vanaemast naispresidendil ei sobi kasutada sõna «shitstorm»; endise valitsuserakonna juhatuse liige ei tohiks osta alaealiselt poisilt seksi. Seda ei tohiks teha keegi, aga me räägime praegu kala peast. Ja kui primitiivsemates ühiskondades võis tabu rikkumine tuua kaasa karistuse kuni surmanuhtluseni välja, siis meie demokraatias on nii, et mida lähemal sa kalapeale asud, seda raskem on sind karistada, sest sul on sidemed, poliitiline ringkäendus, rahva raha ja ulmeliselt kallite advokaatide poolt väänatavad seadused. Vastutusest võib pääseda ka ihuarsti tõendiga, samas kui lihtsurelik ei pääse naljalt perearsti juurdegi.