EKRE-le ei ole tegelikult midagi ette heita. Mitte sellepärast, et partei seisukohad oleksid kuidagimoodi vastuvõetavad, vaid sellepärast, et EKRE on jäänud truuks oma seisukohtadele ja käitumisviisile. Ma ei tea, kas minu kunagine hea kolleeg Mart Helme ja tema parteikaaslased ka päriselt usuvad seda, mida nad räägivad «süvariigist» ja teistest rahvustest inimestest, aga selline jutt oli neil enne, sellega nad ka jätkavad, sest see kuulub imago juurde, kirjutab diplomaat Toivo Klaar.