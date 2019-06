Pean tunnistama, et pärast seda, kui ma ei ole enam riigikogu liige, ei jälgi ma nii pingsalt, mis istungitel toimub. Vähemalt mitte reaalajas. Näiteks eelmisel nädalal olin ühes seltskonnas kõige vähem informeeritud ega teadnud veel, et riigikogu hääletas Euroopa Liidu lipu valgest saalist välja.

Heakene küll, võtame stenogrammi lahti ja vaatame. Üks osa vastusest on täiesti ebaloogiline. Sellist päevakorrapunkti ei olnud, aga ometi pühendas auväärt esinduskogu lippude hääletamisele kaks tundi. See oli «istungi rakendamine». Liia Hänni kirjutas näoraamatus, et rohkem kui lippudes on sel juhul küsimus töökultuuris. Kui nii oluline ja reglementeeritud protseduuriga otsustuskogu hakkab suvalisel hetkel suvalisi hääletusi korraldama, läheb riigijuhtimine käest ära.