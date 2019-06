Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (SME) on Euroopas majanduse ja tulumaksu genereerimise aluseks. Sellistes ettevõtetes töötab kuni 70% Euroopa Liidu elanikest. Eestis on see osakaal veelgi suurem: kuni 90%. Kõige tähtsam on aga see, et 100% alustavatest ettevõtetest asutatakse Eestis SMEde valdkonnas. Seetõttu sõltub Eesti majanduse edu paljuski Eesti keskklassi enesetundest.