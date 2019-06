Tõeliselt iseseisvate mõtete tekkimiseks peaks inimene tundma vähemalt üht võõrkeelt, veel parem kui mitut. Nii pääseme välja ühe keele- ja kultuuriruumi vangistusest ja hakkame tõsiselt võtma ka teisi inimesi, nii omasid kui võõraid. Just sealt, kus on peetud ülimuslikuks üht kultuuri või keelt, on saanud alguse äärmuslikud ideed.